Для кораблинских школьников провели «Зарницу» в память о бойце «Альфы». Фото

Школьники кораблинского села Пехлец соревновались в спортивном туризме в память о Владимире Соловове, майоре подразделения спецназначения ФСБ России «Альфа». Он погиб в 1995 году при освобождении больницы в Буденновске.
Состязания проводят в 17-й раз. Их организуют ветераны и сотрудники рязанского УФСБ и центра специального назначения «Альфа».
Во время «Зарницы» подростки стреляли, собирали и разбирали автомат, метали гранаты и преодолевали веревочные переправы. Также у школьников проверяли на знание краеведения.
После соревнований всех участников угостили «солдатской кашей» и чаем.
Фото пресс-службы УФСБ России по Рязанской области