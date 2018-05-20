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10:31, 20 мая 2018 367
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Для кораблинских школьников провели «Зарницу» в память о бойце «Альфы». Фото

Для кораблинских школьников провели «Зарницу» в память о бойце «Альфы». Фото

Школьники кораблинского села Пехлец соревновались в спортивном туризме в память о Владимире Соловове, майоре подразделения спецназначения ФСБ России «Альфа». Он погиб в 1995 году при освобождении больницы в Буденновске.

Состязания проводят в 17-й раз. Их организуют ветераны и сотрудники рязанского УФСБ и центра специального назначения «Альфа».

Во время «Зарницы» подростки стреляли, собирали и разбирали автомат, метали гранаты и преодолевали веревочные переправы. Также у школьников проверяли на знание краеведения.

После соревнований всех участников угостили «солдатской кашей» и чаем.

Фото пресс-службы УФСБ России по Рязанской области


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