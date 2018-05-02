Жителей красноярского поселка эвакуировали из-за паводка

Свыше 20 жителей красноярского поселка Фомка эвакуировали из-за паводка. Из них большинство — дети, передает «
Разлившийся Енисей подтопил один из жилых домов. Его хозяин перееехал к родственникам.
Спасатели подготовили пункт временного размещения на 150 человек.
«В 20:00 (16:00 по московскому времени) из поселка Фомка в поселок Кривляк эвакуировано 23 человека, из них 16 детей», — рассказали в краевом ГУ МЧС.
Ситуацию в поселке назвали стабильной. Ниже по течению Енисея открытая вода, поэтому подтопление Фомки не прогнозируется.