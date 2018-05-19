В Рязанской области нашли тело москвича, убитого из-за квартиры

В Рязанской области раскопали тело мужчины, которого убили из-за квартиры. Об этом сообщила
В апреле 2018 года группа людей обманула 57-летнего мужчину, которому принадлежала квартира. Право собственности оформили на одну из соучастниц. После заключения договора дарения мужчина покинул место жительства.
Последний бесследно исчез. Через некоторое время следователи задержали мошенников.
Во время следствия один из соучастников признался, что убил собственника московской квартиры и указал место захоронения. Его тело обнаружили в Рязанской области.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Продолжается расследование уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).