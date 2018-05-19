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20:40, 19 мая 2018 721
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В Рязани впервые проведут парад влюбленных

В Рязани впервые проведут парад влюбленных

Фото: Pixabay.com

В Рязани впервые организуют парад влюбленных. Он пройдет 3 июня в ЦПКиО.

Для участников и гостей устроят концерт, «территории развлечений» и фотозоны. Организаторы планируют отметить многодетных родителей и супругов «со стажем». Кульминаций праздника станет массовое признание в любви и флешмоб с зонтами «Две половинки одного целого» (для этого пары просят прийти с цветными зонтиками).

«В рамках проекта планируется установление рекорда по количеству влюбленных в Рязани и по всей стране», — заявили организаторы.

Начало в 12:00. Подробности в группе.

Парад влюбленных впервые прошел в 2017 году. В этом году году в нем поучаствуют жители 12 городов.


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