В Рязани впервые проведут парад влюбленных

В Рязани впервые организуют парад влюбленных. Он пройдет 3 июня в ЦПКиО.
Для участников и гостей устроят концерт, «территории развлечений» и фотозоны. Организаторы планируют отметить многодетных родителей и супругов «со стажем». Кульминаций праздника станет массовое признание в любви и флешмоб с зонтами «Две половинки одного целого» (для этого пары просят прийти с цветными зонтиками).
«В рамках проекта планируется установление рекорда по количеству влюбленных в Рязани и по всей стране», — заявили организаторы.
Начало в 12:00. Подробности в
Парад влюбленных впервые прошел в 2017 году. В этом году году в нем поучаствуют жители 12 городов.