В ДТП под Воронежем погибли четыре человека, среди которых десятилетний ребенок. Об этом сообщил региональный портал «
Жертвами аварии стали водитель автомобиля Lifan и три ее пассажира — 64-летняя женщина, девушка примерно 30-ти лет и десятилетний мальчик.
Выжить удалось 67-летнему мужчине, который также ехал в иномарке.
ДТП произошло в субботу, 19 мая, на 26-м километре трассы Воронеж — Нововоронеж. По предварительным данным, водитель автомобиля Lifan — 40-летняя женщина — ехала со стороны Воронежа и врезалась во встречный грузовик Tonar, за рулем которого был 50-летний житель Белгородской области.
Все обстоятельства произошедшего уточняются.
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