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12:09, 19 мая 2018 276
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В ДТП под Воронежем погибли четыре человека, среди которых десятилетний ребенок

В ДТП под Воронежем погибли четыре человека, среди которых десятилетний ребенок

В ДТП под Воронежем погибли четыре человека, среди которых десятилетний ребенок. Об этом сообщил региональный портал «Мое!online».

Жертвами аварии стали водитель автомобиля Lifan и три ее пассажира — 64-летняя женщина, девушка примерно 30-ти лет и десятилетний мальчик.

Выжить удалось 67-летнему мужчине, который также ехал в иномарке.

ДТП произошло в субботу, 19 мая, на 26-м километре трассы Воронеж — Нововоронеж. По предварительным данным, водитель автомобиля Lifan — 40-летняя женщина — ехала со стороны Воронежа и врезалась во встречный грузовик Tonar, за рулем которого был 50-летний житель Белгородской области.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото ГУ МВД по Воронежской области


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