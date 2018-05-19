Рязанские энергетики восстановили электричество во всех пострадавших районах

Бригады филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» восстановили энергоснабжение в районах, пострадавших от грозового фронта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сейчас энергетики ведут работы по заявкам потребителей в сети 0,4 кВ. В пятницу, 18 мая, из-за грозы, града и сильного ветра электричество отключили в Старожиловском и Спасском районах Рязанской области.
В работах участвовали 21 бригада, 53 человека и 21 единица техники.
Энергетики филиала взаимодействуют с гидрометеорологическими службами и подразделениями МЧС.
«Специалисты энергокомпании контролируют обстановку и готовы оперативно отреагировать на возможные внештатные ситуации», — отметили в Рязаньэнерго.
В Рязанской области работает бесплатная «горячая линия» ПАО «Россети» 8-800-50-50-115. Контакт-центр «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и по телефону