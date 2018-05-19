Рязанец обокрал знакомую во время застолья

Рязанку обокрали во время застолья, которое она устроила у себя дома. Об этом сообщила
Инцидент произошел в ночь на четверг, 17 мая. 23-летняя девушка обнаружила, что из ее сумки пропали 25 тысяч рублей. Она рассказала полиции, что накануне вечером в ее доме было «небольшое застолье в компании нескольких приятелей». Правоохранители предположили, что кто-то из них похитил деньги.
Полицейские опросили гостей и выяснили, что к краже причастен 24-летний рязанец. По его словам, «на хищение его толкнуло спиртное, после определенной дозы алкоголя у него появилось ощущение безнаказанности и бесстрашия».
Он вытащил деньги из сумочки, думая, что его действия никто не заметит.
Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.