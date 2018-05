При взрыве на химзаводе в Техасе пострадали 20 человек. Видео

При взрыве на химическом заводе в американском штате Техас пострадали 20 человек. Еще один пропал без вести, передает RT .

Взрыв произошел на заводе Kuraray America в городе Пасадина.

Возможность теракта уже исключили.

Another tough day in #Southeast #Texas. Fire officials in #Pasadena confirm 20 injuries after explosion at #Kuraray plant this morning. #khou11 (video courtesy Edward Ross) pic.twitter.com/4sWTWK2xuz