Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:36, 19 мая 2018 295
 0    0

На перекрестке улиц Яблочкова и Циолковского столкнулись внедорожник и легковушка. Видео

На перекрестке улиц Яблочкова и Циолковского столкнулись внедорожник и легковушка. Видео

В субботу, 19 мая, на перекрестке улиц Яблочкова и Циолковского столкнулись внедорожник и легковая машина.

Данных о пострадавших нет.

Накануне Два грузовика и «ГАЗель» устроили массовое ДТП в Шацком районе.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:36, 19 мая 2018
На перекрестке улиц Яблочкова и Циолковского столкнулись внедорожник и легковушка. Видео
16:44, 19 мая 2018
С начала весны 29 рязанцев оштрафовали за поджог травы
16:27, 19 мая 2018
Для памятника погибшим в кемеровском ТЦ выковали более сотни вишен
15:49, 19 мая 2018
В еще одной рязанской многоэтажке сняли «водопад» после ливня. Видео 1
15:29, 19 мая 2018
В рязанской многоэтажке начали устранять последствия «потопа» после ливня
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 7 мая 2018 48 706
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 46 557
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 37 236
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 28 653
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
16:03, 17 мая 2018 21 608
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 7
Все новости
Форум