На перекрестке улиц Яблочкова и Циолковского столкнулись внедорожник и легковушка. Видео

В субботу, 19 мая, на перекрестке улиц Яблочкова и Циолковского столкнулись внедорожник и легковая машина.
Данных о пострадавших нет.
Накануне Два грузовика и «ГАЗель»
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В субботу, 19 мая, на перекрестке улиц Яблочкова и Циолковского столкнулись внедорожник и легковая машина.
Данных о пострадавших нет.
Накануне Два грузовика и «ГАЗель»
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После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров.