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13:04, 19 мая 2018 543
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Что удивило рязанцев за неделю? Обзор соцсетей

Что удивило рязанцев за неделю? Обзор соцсетей

На этой неделе пользователи соцсетей опубликовали немало фотографий, которые удивили жителей Рязани и области. Мы сделали подборку самых необычных записей.

В понедельник, 14 мая, многие жители города заметили около ТРЦ «Премьер» верблюда. Снимки животного появились в пабликах «ВКонтакте» и на личных страницах.

Стоит отметить, что сейчас около торгового центра располагается приезжий цирк.

Жителей Михайлова удивил «дрифт», который устроил местный житель на улице города. Видео «гонки» опубликовали в местном паблике.

В улице Рыбацкой в Рязани заметили «улицу ковров». Неизвестные застелили коврами дорогу около домов, что попало на видео рязанки. Автор опубликовала ролик в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Еще один пользователь обеспокоился судьбой мужчины, которого встретил в Кальном.

«В 3 часа ночи сегодня на остановке „Кальная“ встретил мужчину. Живой, все нормально. Помог ему одеться. Но у человека явно какие-то проблемы с жильем. Куда надо обращаться, чтобы кто-то помог с опекой ему? Ведь так же нельзя. Он спал прямо в инвалидной коляске рядом с остановкой», — написал автор снимка.

В рязанской маршрутке заметили необычное «раскладное» сидение. Фото, опубликованное в соцсети, вызвало бурную реакцию пользователей. «Маршрутка СВ, лежачее место для тех, кому далеко ехать, V.I.P», — пошутили рязанцы.

Жительница Шацка возмутилась оценке, которую получил ученик за портрет Сергея Есенина. Подписчики согласились с автором и похвалили пятиклассника за работу.

О продуктах «из прошлого и будущего». В Старожилове девушка выложила в соцсеть фото просроченного детского питания. По ее словам, пюре оказалось 2016 года, а на его упаковке намеренно стерли дату изготовления.

В магазине «Магнит» на улице Новоселов в Рязани купили сыр «из будущего». Фото опубликовано в группе «Рязань» «Вконтакте». А в Касимове местный житель купил хлеб «с сюрпризом». По его словам, такой товар продавали в магазине «Пятерочка».


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