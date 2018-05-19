Армянин сменил фамилию, чтобы вернуться в Рязанскую область

В Рязани осудили гражданина Армении, незаконно пересекшего границу России. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.
Мужчине закрыли въезд на территорию страны до 29 марта 2019 года. С 18 марта 2014 года по 18 ноября 2015 года он менял фамилию, находясь на территории Армении. После этого мужчина прилетел в Россию на самолете и прошел пограничный контроль в аэропорте, предъявив новый паспорт. Затем он отправился в Рящанскую область, где его арестовали.
Злоумышленника заключили под стражу на два месяца (до 14 июля включительно).
Постановление может быть обжаловано.