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11:32, 19 мая 2018 471
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Армянин сменил фамилию, чтобы вернуться в Рязанскую область 1

Армянин сменил фамилию, чтобы вернуться в Рязанскую область

В Рязани осудили гражданина Армении, незаконно пересекшего границу России. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Мужчине закрыли въезд на территорию страны до 29 марта 2019 года. С 18 марта 2014 года по 18 ноября 2015 года он менял фамилию, находясь на территории Армении. После этого мужчина прилетел в Россию на самолете и прошел пограничный контроль в аэропорте, предъявив новый паспорт. Затем он отправился в Рящанскую область, где его арестовали.

Злоумышленника заключили под стражу на два месяца (до 14 июля включительно).

Постановление может быть обжаловано.


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