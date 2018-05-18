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11:37, 18 мая 2018 461

Студенты Рязанского агроуниверситета посадили семена Кремлевской елки

Студенты Рязанского агроуниверситета посадили семена Кремлевской елки

В четверг, 17 мая, студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева высадили семена Кремлевской елки в информационно-аналитическом центре «Рязанский лес».

Семена учащимся вуза торжественно передали еще в 2017 году. После это они прошли экспертную и лабораторную проверку.

«С радостью и особой гордостью отнеслись студенты к экопоручению. Аккуратно, осторожно, бережно они сажали семена. Теперь им предстоит вырастить из семян настоящие деревья, проявляя при этом заботу и терпение», — рассказали в пресс-службе РГАТУ.

Каждому будущему дереву присвоили индивидуальный номер: Т-11, ТП —13 и так далее в соответствии с номером студенческой группы.


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