Студенты Рязанского агроуниверситета посадили семена Кремлевской елки

В четверг, 17 мая, студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева высадили семена Кремлевской елки в информационно-аналитическом центре «Рязанский лес».
Семена учащимся вуза торжественно передали еще в 2017 году. После это они прошли экспертную и лабораторную проверку.
«С радостью и особой гордостью отнеслись студенты к экопоручению. Аккуратно, осторожно, бережно они сажали семена. Теперь им предстоит вырастить из семян настоящие деревья, проявляя при этом заботу и терпение», — рассказали в пресс-службе РГАТУ.
Каждому будущему дереву присвоили индивидуальный номер: Т-11, ТП —13 и так далее в соответствии с номером студенческой группы.