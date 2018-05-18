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16:30, 18 мая 2018 1 040
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В Рязани выбрали «Красу Политеха». Фото

В Рязани выбрали «Красу Политеха». Фото

В Рязани выбрали «Красу Политеха». Университетский конкурс красоты прошел 16 мая, сообщили в группе профкома вуза.

Девушки готовили видеовизитку, творческий номер и совместный танец. Кроме того, они дефилировали и импровизировали.

«В своих видеовизитках участницы рассказали о том, что не умещается на сцене — танцы, спорт, друзей, любовь и многое-многое другое. Все девушки достойно показали себя. Каждая — яркая личность, каждая полюбилась зрителю и завоевала его сердце», — отметили в профкоме.

«Красой Политеха» признали Валерию Егорову.

Фото группы «Профком студентов Рязанского Политеха»


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