В Рязани выбрали «Красу Политеха». Фото

В Рязани выбрали «Красу Политеха». Университетский конкурс красоты прошел 16 мая, сообщили в
Девушки готовили видеовизитку, творческий номер и совместный танец. Кроме того, они дефилировали и импровизировали.
«В своих видеовизитках участницы рассказали о том, что не умещается на сцене — танцы, спорт, друзей, любовь и многое-многое другое. Все девушки достойно показали себя. Каждая — яркая личность, каждая полюбилась зрителю и завоевала его сердце», — отметили в профкоме.
«Красой Политеха» признали Валерию Егорову.
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