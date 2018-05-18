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13:30, 18 мая 2018 2 962
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В Рязани открыли сквер Полонского. Фоторепортаж

В Рязани открыли сквер Полонского. Фоторепортаж

В Рязани появился сквер имени Якова Полонского. В пятницу, 18 мая, за зданием рязанского «Политеха» его открыли зампред правительства Лариса Крохалева, ректор московского вуза Владимир Миклушевский, ректор рязанского филиала Игорь Мурог, общественники и выпускники института.

В сквере, который благоустроили по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Рязани», появился памятник граниту науки, фонтан, спортивная площадка, лавочки и памятник рязанскому поэту Якову Полонскому.

Кроме того, на фасаде вуза открыли табличку с надписью о золотых часах Полонского, которые ему подарил Александр II.

Лариса Крохалева поздравила вуз 200-летием и открытием сквера, «в котором можно хорошо провести время в центре города».

«Рязанский „Политех“ — это вуз с активной жизненной позицией, который хранит культуру и наследие своего учебного заведения», — подчеркнула она.

Игорь Мурог заявил, что уже 62 года рязанский «Политех» «кует кадры для экономики региона». «Мы гордимся, что являемся продолжателями наших славных земляков, выпускников первой мужской гимназии, которые прославляли не только Рязань, но и Россию, — отметил Мурог. — Наши выпускники работают руководителями и заместителями министерств, руководителями в промышленном и строительном комплексе».

Он пригласил рязанцев посетить сквер, который будет открыт для всех желающих.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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