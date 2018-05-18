В «Рязаньэнерго» напоминили дачникам о смертельной опасности электричества

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» предупреждил владельцев дачных участков о необходимости соблюдения правил электробезопасности.
Энергетики напомнили: чтобы не подвергать себя смертельному риску, важно соблюдать границы охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи, которые могут проходить неподалеку от подсобного хозяйства.
Охранные зоны — это расстояния от крайних проводов по обе стороны от линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют два метра, напряжением от шести до 10 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров. Для кабельных линий — один метр по обе стороны линии.
В охранной зоне ЛЭП запрещено строить дачи, бани, гаражи, делать пристройки к домам и разбивать огороды. Любые строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные работы вблизи ЛЭП необходимо согласовать с энергетиками.
«Перед проведением ремонта, при котором планируется работать в непосредственной близости от проводов ввода в дом, необходимо обратиться в район электрических сетей (РЭС), который обслуживает населенный пункт, для получения квалифицированной помощи от энергетиков, — отметили в филиале.
Также сотрудники «Рязаньэнерго» попросили родителей следить, чтобы их дети не играли около ЛЭП и трансформаторных подстанций.
Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон нужно сообщать по телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00 или по телефону