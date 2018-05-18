В «красном» озере в Недостоеве в 30 раз превышена норма железа, цинка и свинца. Об этом сообщила ГТРК «
Специалисты рязанской прокуратуры и регионального минприроды взяли пробы воды из бывшего русла Оки из-за
Начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики рязанской прокуратуры Роман Астахов отметил, что выше по течению находятся несколько предприятий, которые используют железо, цинк и свинец в своем производстве.
«Вместе с тем нужно отметить, что этот овраг, по которому течет ручей, в 80-е годы был выделен для шламоотвалов, не исключается возможность того, что эти вещества попали в воду из тех отвалов, которые были размещены в 80-е годы», — добавил он.
Ранее
Фото прокуратуры Рязанской области