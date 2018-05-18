В двух рязанских поликлиниках начали ремонт

В рязанских поликлиниках №№6 и 7 начали ремонт. Из федерального бюджета на это выделили 48 миллионов рублей,
В медучреждениях с 2017 года реализуют проект «Бережливая поликлиника». В минздраве отметили, что он «позволил оптимизировать работу регистратуры, медработников и лабораторий, а также сократить время, которое пациент проводит в поликлинике, создать доброжелательную атмосферу». В 2018 году «бережливыми» станут еще 26 рязанских медучреждений.
Ранее сообщалось, что на ремонт поликлиники №6 из федерального бюджета