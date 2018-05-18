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9:48, 18 мая 2018 159
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В День музеев Любимов пообещал создавать их сотрудникам «самые благоприятные условия»

В День музеев Любимов пообещал создавать их сотрудникам «самые благоприятные условия»

В пятницу, 18 мая, Николай Любимов поздравил рязанцев с Международным днем музеев.

Губернатор отметил, что каждый музей Рязанской области «неповторим и имеет яркие индивидуальные особенности».

«Работники музеев ведут активную просветительскую работу, большую научную деятельность, вносят серьезный вклад в патриотическое воспитание современного поколения, в развитие туристического потенциала региона», — сказал Любимов.

Он также заявил, что всесторонняя поддержка музеев области продолжится: «Мы будем стараться создавать сотрудникам этих учреждений самые благоприятные условия для того, чтобы они могли в дальнейшем в полной мере представить жителям и гостям богатейшую историю Рязанского края».

В день профессионального праздника губернатор пожелал всем сотрудникам музеев новых научных и творческих достижений, профессиональных успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия.


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