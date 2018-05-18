В День музеев Любимов пообещал создавать их сотрудникам «самые благоприятные условия»

В пятницу, 18 мая, Николай Любимов поздравил рязанцев с Международным днем музеев.
Губернатор отметил, что каждый музей Рязанской области «неповторим и имеет яркие индивидуальные особенности».
«Работники музеев ведут активную просветительскую работу, большую научную деятельность, вносят серьезный вклад в патриотическое воспитание современного поколения, в развитие туристического потенциала региона», — сказал Любимов.
Он также заявил, что всесторонняя поддержка музеев области продолжится: «Мы будем стараться создавать сотрудникам этих учреждений самые благоприятные условия для того, чтобы они могли в дальнейшем в полной мере представить жителям и гостям богатейшую историю Рязанского края».
В день профессионального праздника губернатор пожелал всем сотрудникам музеев новых научных и творческих достижений, профессиональных успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия.