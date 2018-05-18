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14:32, 18 мая 2018 156
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Рязанские приставы арестовали литые диски на машине за неуплату налогов

Рязанские приставы арестовали литые диски на машине за неуплату налогов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанские приставы арестовали литые диски на машине за неуплату налогов. Машину нашли на парковке около железнодорожного вокзала Рязань-1 в пятницу, 18 мая.

Сотрудники, переодетые в «гражданку», ищут машины по базе «Мобильный розыск» в рамках рейда. После того, как приставы через базу данных обнаружат автомобиль по госномерам, они вызывают хозяина и предоставляют акт об аресте имущества. При этом учитывается сумма задолженности, чтобы изъять или оставить имущество. «В данном случае мы не могли арестовать весь автомобиль, так как гражданин задолжал восемь тысяч рублей. А комплект литых дисков, бывших в употреблении примерно столько и стоит», — рассказал пристав.

Помимо этой машины сотрудники регионального отделения ФССП обнаружили на территории парковки еще четыре машины «с долгами», одна из которых принадлежала юрлицу.

Напомним, в здании ж/д вокзала приставы провели акцию «Узнай свои долги».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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