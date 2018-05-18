Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:30, 18 мая 2018 1 215
 0    0

Рязанцев предупредили о ливнях и грозах

Рязанцев предупредили о ливнях и грозах

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 18 мая, рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение. В ближайший час в регионе ожидаются грозы, ливни, в отдельных районах град.

Синоптики также прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду.

Непогода сохранится ночью и днем 19 мая.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
13:30, 18 мая 2018
Рязанцев предупредили о ливнях и грозах
13:20, 18 мая 2018
На Ласковском и Уржинском озерах откроют пляжи
12:19, 18 мая 2018
В «красном» озере в Недостоеве в 30 раз превышена норма железа, цинка и свинца — прокуратура 2
11:57, 18 мая 2018
В селе Гавриловское Сасовского района восстановили плотину
11:13, 18 мая 2018
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 7 мая 2018 48 078
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 46 116
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 36 938
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 28 220
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
11:18, 14 мая 2018 20 599
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
Все новости
Форум