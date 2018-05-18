Рязанцев предупредили о ливнях и грозах

В пятницу, 18 мая, рязанское МЧС
Синоптики также прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду.
Непогода сохранится ночью и днем 19 мая.
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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 18 мая, рязанское МЧС
Синоптики также прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду.
Непогода сохранится ночью и днем 19 мая.
© RZN.info
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