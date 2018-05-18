Рязанцев попросили помочь в поисках 89-летней москвички. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О местонахождении Грибковой (Кулагиной) Антонины Сергеевны ничего неизвестно с 16 мая. Она проживала в Видном Подмосковья, могла направляться в Рязанскую область.
Отмечается, что женщина могла потерять память.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза карие.
Одежда: светло-синий пиджак в тонкую серую полоску, серые брюки, белые кроссовки с красными вставками, бело-коричневый платок.
Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить по телефонам: