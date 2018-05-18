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8:21, 18 мая 2018 101
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Рязанцев попросили помочь в поисках 89-летней москвички

Рязанцев попросили помочь в поисках 89-летней москвички

Рязанцев попросили помочь в поисках 89-летней москвички. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

О местонахождении Грибковой (Кулагиной) Антонины Сергеевны ничего неизвестно с 16 мая. Она проживала в Видном Подмосковья, могла направляться в Рязанскую область.

Отмечается, что женщина могла потерять память.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза карие.

Одежда: светло-синий пиджак в тонкую серую полоску, серые брюки, белые кроссовки с красными вставками, бело-коричневый платок.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.


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