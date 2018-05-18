Российская короткометражка получила приз в Каннах

Российская короткометражка Игоря Поплаухина «Календарь» получила награду в рамках Каннского фестиваля. В конкурсе студенческого короткометражного кино «Синефондасьон» он получил второе место, передает «
Фильм длится 28 минут и рассказывает о женщине, которая отказывается от привычной жизни и отправляется в тайне от своих близких в путешествие. Работа Поплаухина разделила второе место с китайским режиссером Шен Ди с лентой «Шторм в нашей крови» и получила грант в 11,250 тысяч евро.
Первое место получил чилийский режиссер Диего Кеспендес за работу «Утро электрического льва». Третье место получила анимационная работа режиссера из Британии Лучии Булгерони «Неживая».
Всего в программе участвовали 17 студенческих фильмов, которые отобрали из 2426 заявок.