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9:13, 18 мая 2018 158
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Российская короткометражка получила приз в Каннах

Российская короткометражка получила приз в Каннах

Российская короткометражка Игоря Поплаухина «Календарь» получила награду в рамках Каннского фестиваля. В конкурсе студенческого короткометражного кино «Синефондасьон» он получил второе место, передает «РИА Новости».

Фильм длится 28 минут и рассказывает о женщине, которая отказывается от привычной жизни и отправляется в тайне от своих близких в путешествие. Работа Поплаухина разделила второе место с китайским режиссером Шен Ди с лентой «Шторм в нашей крови» и получила грант в 11,250 тысяч евро.

Первое место получил чилийский режиссер Диего Кеспендес за работу «Утро электрического льва». Третье место получила анимационная работа режиссера из Британии Лучии Булгерони «Неживая».

Всего в программе участвовали 17 студенческих фильмов, которые отобрали из 2426 заявок.


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