На пожаре в Сараевском районе пострадал хозяин дома

На пожаре, который произошел 17 мая в селе Зеленый Луг Сараевского района, пострадал 61-летний хозяин дома. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пенсионера госпитализировали с ожогами.
Напомним,
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На пожаре, который произошел 17 мая в селе Зеленый Луг Сараевского района, пострадал 61-летний хозяин дома. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пенсионера госпитализировали с ожогами.
Напомним,
© RZN.info
|
← предыдущая новостьРязанские спасатели второй день ищут пропавшую трехлетнюю девочку
|
cледующая новость →Весенние дожди. Прогноз погоды в Рязани на выходные
После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров.