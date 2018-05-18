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10:13, 18 мая 2018 411
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На пожаре в Сараевском районе пострадал хозяин дома

На пожаре в Сараевском районе пострадал хозяин дома

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

На пожаре, который произошел 17 мая в селе Зеленый Луг Сараевского района, пострадал 61-летний хозяин дома. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пенсионера госпитализировали с ожогами.

Напомним, огонь повредил постельные принадлежности в жилом деревянном доме. Пожар тушили два расчета.


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