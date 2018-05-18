Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:54, 18 мая 2018 341

Можно успеть. Прио-Внешторгбанк предложил потребительский кредит от 10,9% годовых 1

Можно успеть. Прио-Внешторгбанк предложил потребительский кредит от 10,9% годовых

Месяц назад Прио-Внешторгбанк снизил процентную ставку потребительского кредита. Срок действия выгодных условий определили до 15 июня.

На сегодняшний день при заключении договора под залог недвижимости деньги можно получить всего от 10,9% годовых (при условии ранее взятого ипотечного кредита), а максимальная сумма кредита составляет три миллиона рублей. При этом на ставку от 11,9% может рассчитывать даже тот, кто до сих пор не являлся клиентом банка.

Кредит под поручительство или залог транспортного средства выдают уже по ставке от 12,5% годовых, а заемщик может рассчитывать на 700 тысяч рублей.

«Потребительские кредиты интересны тем, кто хорошо знает, что ему хочется, но им не хватает средств. Это те, кто купил квартиру на ипотечный кредит и хотят быстро ее отремонтировать или обставить мебелью и бытовой техникой. Могут быть среди них и покупатели дач или те, кто присмотрел автомобиль на вторичном рынке. Берут потребительские кредиты даже те, кто собирается летом съездить семьей на отдых или сыграть свадьбу», — рассказали в пресс-службе банка.

На тех же условиях банк производит рефинансирование

На тех же условиях Прио-Внешторгбанк производит рефинансирование. Те, кто брал в различных банках кредиты год назад под 13 или 15%, могут переоформить их в один кредит Прио-Внешторгбанка под 10,9% или 11,9% годовых.

«Преимущества Прио-Внешторгбанка — быстрое принятие решения, отсутствие расходов на страхование жизни и здоровья заемщика (а это серьезный процент!), отсутствие комиссий или платы за оценку залога», — отметили в банке.

Льготный процент действует до 15 июня. Подробнее с условиями кредитования можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта Прио-Внешторгбанка или по телефону 200-003.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
16:54, 18 мая 2018
Можно успеть. Прио-Внешторгбанк предложил потребительский кредит от 10,9% годовых 1
10:26, 18 мая 2018
«ИнтерАвто» запустил в Рязани акцию по проверке «Фольксваген» старше трех лет
17:32, 14 мая 2018
С начала года минимальный набор продуктов в Рязанской области подорожал на 175 рублей
21:23, 11 мая 2018
Рязанцы выберут кулинарный бренд региона 2
14:18, 11 мая 2018
В Рязанской области подорожали сахар и яблоки. Мониторинг цен
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 7 мая 2018 48 257
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 46 270
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 37 046
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 28 292
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
16:03, 17 мая 2018 20 798
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 7
Все новости
Форум