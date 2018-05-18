Можно успеть. Прио-Внешторгбанк предложил потребительский кредит от 10,9% годовых

Месяц назад Прио-Внешторгбанк снизил процентную ставку потребительского кредита. Срок действия выгодных условий определили до 15 июня.

На сегодняшний день при заключении договора под залог недвижимости деньги можно получить всего от 10,9% годовых (при условии ранее взятого ипотечного кредита), а максимальная сумма кредита составляет три миллиона рублей. При этом на ставку от 11,9% может рассчитывать даже тот, кто до сих пор не являлся клиентом банка.

Кредит под поручительство или залог транспортного средства выдают уже по ставке от 12,5% годовых, а заемщик может рассчитывать на 700 тысяч рублей.

«Потребительские кредиты интересны тем, кто хорошо знает, что ему хочется, но им не хватает средств. Это те, кто купил квартиру на ипотечный кредит и хотят быстро ее отремонтировать или обставить мебелью и бытовой техникой. Могут быть среди них и покупатели дач или те, кто присмотрел автомобиль на вторичном рынке. Берут потребительские кредиты даже те, кто собирается летом съездить семьей на отдых или сыграть свадьбу», — рассказали в пресс-службе банка.

На тех же условиях банк производит рефинансирование

На тех же условиях Прио-Внешторгбанк производит рефинансирование. Те, кто брал в различных банках кредиты год назад под 13 или 15%, могут переоформить их в один кредит Прио-Внешторгбанка под 10,9% или 11,9% годовых.

«Преимущества Прио-Внешторгбанка — быстрое принятие решения, отсутствие расходов на страхование жизни и здоровья заемщика (а это серьезный процент!), отсутствие комиссий или платы за оценку залога», — отметили в банке.