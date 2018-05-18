Молодые участники праймериз «Единой России» подняли на дебатах тему воспитания

В четверг, 17 мая, прошли дебаты между участниками праймериз «Единой России» по избирательному округу №1. В ходе дискуссии они обсудили тему продолжительности жизни населения и ответили на вопросы избирателей.

В числе кандидатов оказались сразу трое молодых участников предварительного голосования — учащиеся рязанских вузов и представители студенческих организаций. Начинающие политики представили избирателям свои идеи по улучшению качества жизни людей старшего поколения.

Тему воспитания поднял председатель профкома студентов РГРТУ Андрей Цветков. В своем выступлении он уделил внимание «проблеме одиноких пожилых людей». По его мнению, современное общество уделяет недостаточно внимания семейному воспитанию и заботе о пожилых родственниках — некоторые лишены внимания со стороны близких. «Воспитание — это наш самый главный внутренний ресурс», — отметил Андрей Цветков.

Молодой человек рассказал о работе рязанских студенческих отрядов, деятельность которых направлена на помощь этой категории граждан.

Кандидат Дмитрий Кобеляцкий предложил организовать для пенсионеров интересный досуг и горячую линию психологической помощи.

Еще один молодой участник праймериз — студент первого курса РГУ имени Есенина Илья Титов — назвал воспитание важным фактором в увеличении продолжительности жизни: «С детства надо закладывать основы здорового образа жизни». Он предложил создать клубы по интересам, организовать спортивные команды внутри дворов, а также ввести образовательные программы для населения, направленные на «уход от самолечения». В завершение своего выступления студент отметил, что молодежь готова работать и предлагать свои идеи. «Нам нужны только возможности», — добавил Илья Титов.

Наряду с молодыми участниками праймериз перед избирателями выступили кандидаты старшего поколения и действующие депутаты. Зампредседателя гордумы Лариса Максимова отметила необходимость развития «серебряного волонтерства», привлечения к добровольческой деятельности людей пожилого возраста. «Помогая другим, молодеешь сам», — заявила Лариса Максимова.

В своем выступлении председатель благотворительного фонда «Старшее поколение» Роман Худяков сделал акцент на уже успешно реализованные программы. Среди них — курсы компьютерной грамотности для пожилых людей и работа духового оркестра в летний период в ЦПКиО. «Сейчас заложен проект онкологического центра, и мы доведем это до конца», — подчеркнул он.

В завершении дебатов кандидаты ответили на вопросы избирателей и подвели итоги своих выступлений. Напомним, Единый день предварительного голосования партии «Единая Россия» пройдет в воскресенье, 3 июня. В этот день рязанцы смогут проголосовать за кандидатов на 47 участках. Для жителей избирательного округа №1 их организуют на базе школы №64 и гимназии №5.