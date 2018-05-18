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16:26, 18 мая 2018 748
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Куда сходить на выходных? Афиша RZN.info на 19-20 мая

Куда сходить на выходных? Афиша RZN.info на 19-20 мая

Впереди очередные майские выходные. Если вы не собираетесь провести их на даче или за просмотром сериалов, то советуем изучить нашу афишу.

В субботу, 19 мая, в Рязани пройдет «Ночь в музее». В этот день, а точнее вечер, Рязанский кремль, Художественный и другие музеи предложат посетителям занимательные культурные программы.

В эти выходные у нас гостит Калужский областной драматический театр. 19 и 20 мая зрители увидят спектакль «Если любишь — найди».

В Old Fashion 19 мая выступит пост-хард-кор группа Me|Myself (начало в 19:00), а в 23 часа — берлинский ди-джей дуэт Quadrakey. В клубе Svoboda 20 мая выступит рок-духовой оркестр Barney Barfly с хитами группы «Ленинград».

В воскресенье, 20 мая, в клубе Old Fashion рязанские комики выступят с «Большим Stand Up’ом».

Полный обзор культурных мероприятий читайте по ссылке в разделе «Афиша».


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