Куда сходить на выходных? Афиша RZN.info на 19-20 мая

Впереди очередные майские выходные. Если вы не собираетесь провести их на даче или за просмотром сериалов, то советуем изучить нашу афишу.
В субботу, 19 мая, в Рязани пройдет «Ночь в музее». В этот день, а точнее вечер,
В эти выходные у нас гостит Калужский областной драматический театр. 19 и 20 мая зрители увидят спектакль «
В Old Fashion 19 мая выступит пост-хард-кор группа
В воскресенье, 20 мая, в клубе Old Fashion рязанские комики выступят с «
Полный обзор культурных мероприятий читайте по ссылке в разделе «