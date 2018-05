Крушение самолета на Кубе попало на видео

Крушение Boeing 737 на Кубе попало на видео. На ролике видны клубы дыма неподалеку от взлетной полосы аэропорта Гаваны.

Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion упал через несколько минут после взлета. Он летел из Гаваны в Ольгин, передает « РИА Новости ».

По разным оценкам, на борту были от 104 до 107 пассажиров. Данных о россиянах пока нет.

На место прибыл глава Госсовета и Совета министров страны Мигель Диас-Канель.

Согласно данным портала Cubadebate, Boeing 737-200 арендовали у мексиканской авиакомпании Damojh.

A #Boeing 737 #plane crashed shortly after taking off from #Havana's main #airport, #cuba pic.twitter.com/i2r0N4jKO4