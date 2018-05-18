Соцсеть Instagram добавил функцию репостов. Она позволяет пользователям делиться чужими постами в сервисе Stories.
Чтобы это сделать, нужно нажать значок бумажного самолетика под фотографией в ленте и выбрать вариант «Добавить публикацию в вашу историю». Снимок попадет в «сториз» с указанием аккаунта.
Пока новая функция доступна только пользователям Android, в ближайшее время она появится в обновлении для iOS.
Стоит отметить, что ранее в сервисе можно было делать репосты, использую сторонние приложения.