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15:41, 18 мая 2018 141
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Instagram добавил функцию репостов

Instagram добавил функцию репостов

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

Соцсеть Instagram добавил функцию репостов. Она позволяет пользователям делиться чужими постами в сервисе Stories.

Чтобы это сделать, нужно нажать значок бумажного самолетика под фотографией в ленте и выбрать вариант «Добавить публикацию в вашу историю». Снимок попадет в «сториз» с указанием аккаунта.

Пока новая функция доступна только пользователям Android, в ближайшее время она появится в обновлении для iOS.

Стоит отметить, что ранее в сервисе можно было делать репосты, использую сторонние приложения.


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