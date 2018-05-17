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19:23, 17 мая 2018 614
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Житель Ряжска отсудил у «М.Видео» более ста тысяч за неисправный телевизор

Житель Ряжска отсудил у «М.Видео» более ста тысяч за неисправный телевизор

Фото: Pixabay.com

Житель Ряжска отсудил у «М.Видео» более ста тысяч за неисправный телевизор. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

В феврале прошлого года мужчина купил телевизор за 50 тысяч рублей. Через некоторое время он перестал включаться. Ремонтировать технику в фирме отказались, сославшись на неисправности, которые не покрывает гарантия. Рязанцу также не обменяли телевизор на новый и не вернули деньги.

Экспертиза показала, что техника не работает из-за заводского брака.

Ряжский райсуд взыскал с «М.Видео» более 100 тысяч рублей (стоимость телевизора, моральный вред, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя, судебные расходы), а также госпошлину. Фирма попыталась обжаловать это решение, но облсуд оставил его без изменения.


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