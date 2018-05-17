Житель Ряжска отсудил у «М.Видео» более ста тысяч за неисправный телевизор. Об этом
В феврале прошлого года мужчина купил телевизор за 50 тысяч рублей. Через некоторое время он перестал включаться. Ремонтировать технику в фирме отказались, сославшись на неисправности, которые не покрывает гарантия. Рязанцу также не обменяли телевизор на новый и не вернули деньги.
Экспертиза показала, что техника не работает из-за заводского брака.
Ряжский райсуд взыскал с «М.Видео» более 100 тысяч рублей (стоимость телевизора, моральный вред, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя, судебные расходы), а также госпошлину. Фирма попыталась обжаловать это решение, но облсуд оставил его без изменения.