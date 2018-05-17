В Спасском районе «Фиат» сбил лося

В Спасском районе Fiat Albea сбил лося. Авария произошла в три утра в четверг, 17 мая, на 249-м километре трассы М-5, сообщило издательство «
В машине никто не пострадал. У лося незначительные травмы.
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Фото: Издательство «Пресса»
В Спасском районе Fiat Albea сбил лося. Авария произошла в три утра в четверг, 17 мая, на 249-м километре трассы М-5, сообщило издательство «
В машине никто не пострадал. У лося незначительные травмы.
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Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».