Уголовное дело о взятке экс-зампреда правительства передали в суд

Уголовное дело о взятке экс-зампреда правительства Владимира Трушкина передали в суд. Об этом в четверг, 17 мая, сообщил
По информации следствия, в июле 2015 года Трушкин
Бывший зампред рязанского правительства
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Уголовное дело о взятке экс-зампреда правительства Владимира Трушкина передали в суд. Об этом в четверг, 17 мая, сообщил
По информации следствия, в июле 2015 года Трушкин
Бывший зампред рязанского правительства
© RZN.info
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