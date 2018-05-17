Строительство детского центра выше 12-ти этажей в Канищеве вынесли на слушания. Постановление об их проведении официально опубликовали в четверг, 17 мая.
Заявитель запросил использовать участок площадью 55 580 кв м на месте автокооператива «Станок» на улице Интернациональной под многоквартирные жилые дома (выше 12 этажей), которые условно разрешены.
Согласно кадастровой карте, на территории планируется строительство многофункционального досугового центра с детским клубом, клубом для взрослых, детской музыкально-художественной школой, а также детскими и спортивными площадками.
Слушания пройдут 7 июня в большом зале мэрии (улица Радищева, дом №28), начало в 18 часов. Предложения по проекту до этого дня будут принимать в кабинете №212 административного здания на Введенской, дом №107. Телефон: 29-78-17.
Напомним, вопрос о строительстве детского центра