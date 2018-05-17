«Северная компания» рассказала рязанцам об экономии на отоплении

Благодаря крышным котельным в новостройках рязанцы могут существенно сэкономить на отоплении. Об этом рассказали в пресс-служба «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков города.
«В апреле успешно завершился первый отопительный сезон с использованием крышной котельной в доме „
Отмечается, что застройщик планирует оборудовать крышными котельными дома в
Более подробную информацию можно получить в офисе «Северной компании» по адресу дом №14/2 строение 1 по улице Соборной. Он работает в будни до 20:00 и в субботу до 17:00. Телефон 707-000.