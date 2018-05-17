Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:17, 17 мая 2018 213

«Северная компания» рассказала рязанцам об экономии на отоплении 1

«Северная компания» рассказала рязанцам об экономии на отоплении

Благодаря крышным котельным в новостройках рязанцы могут существенно сэкономить на отоплении. Об этом рассказали в пресс-служба «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков города.

«В апреле успешно завершился первый отопительный сезон с использованием крышной котельной в доме „Олимпийский городок 1“ (ЖК „Северный“). Обычно размер платы за тепло в новом кирпичном многоквартирном доме составляет 53 рубля за квадратный метр. Однако, по словам директора управляющей компании Анастасии Панковой, на протяжении отопительного сезона плата доме не превышала 20 рублей за квадратный метр», — рассказали в пресс-службе «Северной компании».

Отмечается, что застройщик планирует оборудовать крышными котельными дома в ЖК «Северный», ЖК «Паруса» и ЖК «Метропарк».

Более подробную информацию можно получить в офисе «Северной компании» по адресу дом №14/2 строение 1 по улице Соборной. Он работает в будни до 20:00 и в субботу до 17:00. Телефон 707-000.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:17, 17 мая 2018
«Северная компания» рассказала рязанцам об экономии на отоплении 1
12:00, 17 мая 2018
С нового учебного года в Рязани начнут обучать бережливым технологиям — Любимов
11:54, 17 мая 2018
На строительство трех рязанских школ потратят более миллиарда рублей 1
11:54, 17 мая 2018
Сотрудники «Рельеф-Центра» прошли в «Бессмертном полку» и посетили ветеранов
11:43, 17 мая 2018
Строительство детского центра выше 12-ти этажей в Канищеве вынесли на слушания
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 7 мая 2018 46 864
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 45 780
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 36 629
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 27 807
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
11:18, 14 мая 2018 19 856
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
Все новости
Голосования

У вас есть велосипед?

Окончание опроса: 18.05.2018
Архив голосований
Форум