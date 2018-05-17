Рязанских волейболисток наградили в правительстве бронзовыми медалями высшей лиги. Фото

Директор, игроки и тренеры волейбольного клуба «Рязань» получили бронзовые медали высшей лиги «Б» сезона 2017-2018. В четверг, 17 мая, их наградил зампред правительства Лариса Крохалева и министр спорта Сергей Икрянников.
Крохалева поздравила команду с успешным окончанием сезона и завоеванием бронзовой награды. «Ваш клуб прошел разные этапы развития и дошел до высшей лиги», — сказала она и пожелала клубу будущих побед.
Директор ВК «Рязань» Андрей Оглы отметил, что клуб состоит их рязанских воспитанниц. «Команда составлена из игроков со всей области, поэтому волейбол активно развивается во всем регионе», — заявил Оглы.
Напомним, ВК «Рязань» впервые выиграл медали высшей лиги «Б». По итогам сезона волейболистки пропустили вперед лишь «Северняку-2» из Череповца и самарскую «Искру».