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8:53, 17 мая 2018 625
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Рязанские танцоры выиграли Гран-при международного конкурса

Рязанские танцоры выиграли Гран-при международного конкурса

Фото: Администрация Рязани

Рязанский танцевальный коллектив «Импульс» выиграл Гран-при международного хореографического конкурса «Виват, Победа!». Об этом сообщил сайт мэрии.

В конкурсе участвовало около 50 коллективов из Симферополя, Новороссийска, Астрахани, Архангельска, Казани, Новосибирска, Пензы, Йошкар-Олы, Таллина, Кирова, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Севастополя, Череповца и других городов.

Рязань второй год подряд представляли младшая и средняя группы образцового театра танца «Импульс».

В октябре 2018 года танцоров пригласили на закрытый конкурс «Кубок победителей» в Сочи.


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