Рязанские танцоры выиграли Гран-при международного конкурса

Рязанский танцевальный коллектив «Импульс» выиграл Гран-при международного хореографического конкурса «Виват, Победа!». Об этом сообщил
В конкурсе участвовало около 50 коллективов из Симферополя, Новороссийска, Астрахани, Архангельска, Казани, Новосибирска, Пензы, Йошкар-Олы, Таллина, Кирова, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Севастополя, Череповца и других городов.
Рязань второй год подряд представляли младшая и средняя группы образцового театра танца «Импульс».
В октябре 2018 года танцоров пригласили на закрытый конкурс «Кубок победителей» в Сочи.