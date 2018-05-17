На строительство трех рязанских школ потратят более миллиарда рублей

На строительство трех рязанских школ потратят около 1,1 миллиарда рублей. Об этом на федеральном форуме «Производительность 360» в четверг, 17 мая, заявил Николай Любимов, передает
Школы построят в течение двух лет. Одна будет в Рязани на 1,2 тысячи мест, другая — в одном из районов на 250 мест.
«Еще одну школу мы закладываем в следующем году, и всего в следующем году сдаем три школы. 700 млн рублей — это федеральное финансирование, наших — порядка 400 млн рублей», — пояснил Любимов.
По его слова, чтобы решить проблему второй смены в области нужно построить еще 19 школ, рассчитанных на обучение от 150 до 1500 детей.
«Школы на 1,5 тысячи мест стоят порядка 1,2 млрд руб. Школа, которая на 150 мест, где-то порядка 180 млн рублей. Мы рассчитываем на продолжение той поддержки, которая оказывается сейчас нам на федеральном уровне, 85% финансирования — это федеральное финансирование. Мы должны закрыть проблему обучения детей в две смены и перевести их на односменный режим обучения до 2025 года, будем стараться сделать это как можно быстрее», — заявил губернатор.
В 2017 году в Рязанской области