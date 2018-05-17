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9:42, 17 мая 2018 497
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На пожаре под Рязанью спасли пенсионера

На пожаре под Рязанью спасли пенсионера

На пожаре, который произошел 16 мая в селе Агро-Пустынь, спасли 62-летнего пенсионера. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами.

Напомним, огонь полностью уничтожил жилой деревянный дом и повредил несколько сараев.


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