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16:12, 17 мая 2018 368
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Любимов опустился на пятнадцать позиций в медиарейтинге губернаторов

Любимов опустился на пятнадцать позиций в медиарейтинге губернаторов

По итогам апреля рязанский губернатор Николай Любимов занял 52 место среди 85 в рейтинге глав российских регионов, составленном «Медиалогией». За месяц он опустился на 15 позиций.

Среди 18 глав ЦФО Любимов потерял одну строчку, оказавшись на седьмом месте. Рязанский губернатор расположился между коллегами из Волгоградской и Астраханской областей.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 44,5 тысяч СМИ.


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