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10:52, 17 мая 2018 168

Более 160 сотрудников Рязанского приборного завода сдали кровь на «Неделе донорства»

Более 160 сотрудников Рязанского приборного завода сдали кровь на «Неделе донорства»

На Государственном Рязанском приборном заводе с 14 по 18 мая проходит акция по добровольной сдаче крови. За три дня донорами стали более 160 человек.

Мероприятие проводят в течение недели, так как желающих сдать кровь много. Чтобы людям не пришлось долго ждать своей очереди, для цехов и отделов составили график посещения.

Акции по добровольной сдаче крови проводятся на предприятии регулярно уже на протяжении многих лет. В них участвуют люди разных возрастов и профессий.

«Я лично беседовал со многими, кто обратился к нам, и знаю, что большинство заводчан-доноров делают это не ради льгот, а по зову сердца», — рассказал главврач медицинской санитарной части АО «ГРПЗ» Андрей Карпов.

В день сдачи крови участников акции освобождают от работы, а также предоставляют дополнительный день для отдыха, сохраняя при этом среднюю зарплату. В заводской столовой организуют бесплатное питание.

Сбор крови проводит выездная бригада Областной станции переливания крови, а помогает ей заводская санитарная дружина, в которую входят сотрудники медицинской санитарной части АО «ГРПЗ» и других подразделений предприятия.

«Областная станция переливания крови неоднократно выражала свою благодарность руководству и коллективу Государственного Рязанского приборного завода. В числе работников предприятия есть и те, кто имеет звание „Почетный донор“. Например, прессовщик изделий из пластмасс Нина Буравцова. В 2017 году за большой вклад в развитие донорского движения ее наградили почетной грамотой Федерального медико-биологического агентства России», — отметили в пресс-службе Приборного завода.


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