В Рязанской области отстрелят более тысячи диких животных. Об этом сообщил
В России возникла угроза распространения африканской чумы свиней, которую распростаняют кабаны.
Также необходимо урегулировать численность лисиц, которые распростаняют бешенство, и перелетных птиц.
Отмечается, что это — вынужденная мера по поддержанию численности животных на определенном уровне, когда она превышает норму или при опасности распространения заболеваний.
Работы по отстрелу проведут в заказниках в Сараевском и Шиловском районах, в общедоступных угодьях в Михайловском, Рыбновском, Клепиковском, Милославском, Шиловском, Сараевском и других районах.
Сезон охоты на кабана откроется 1 июня, на болотно-луговую дичь с легавыми собаками — 20 июля, на пернатую дичь — 18 августа.