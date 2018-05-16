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12:07, 16 мая 2018 838
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В Рязанской области отстрелят более тысячи диких животных

В Рязанской области отстрелят более тысячи диких животных

В Рязанской области отстрелят более тысячи диких животных. Об этом сообщил сайт регионального минприроды.

В России возникла угроза распространения африканской чумы свиней, которую распростаняют кабаны.

Также необходимо урегулировать численность лисиц, которые распростаняют бешенство, и перелетных птиц.

Отмечается, что это — вынужденная мера по поддержанию численности животных на определенном уровне, когда она превышает норму или при опасности распространения заболеваний.

Работы по отстрелу проведут в заказниках в Сараевском и Шиловском районах, в общедоступных угодьях в Михайловском, Рыбновском, Клепиковском, Милославском, Шиловском, Сараевском и других районах.

Сезон охоты на кабана откроется 1 июня, на болотно-луговую дичь с легавыми собаками — 20 июля, на пернатую дичь — 18 августа.


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