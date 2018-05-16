В центре Рязани такси выбросило на тротуар после столкновения с иномаркой. Фото

В центре Рязани такси выбросило на тротуар после столкновения с иномаркой. Фотографии опубликовали в группе «
ДТП произошло в ночь на среду, 16 мая, на Первомайском проспекте. Столкнулись автомобили Renault и Kia.
Информация об аварии уточняется.
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В центре Рязани такси выбросило на тротуар после столкновения с иномаркой. Фотографии опубликовали в группе «
ДТП произошло в ночь на среду, 16 мая, на Первомайском проспекте. Столкнулись автомобили Renault и Kia.
Информация об аварии уточняется.
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