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8:22, 16 мая 2018 941
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В центре Рязани такси выбросило на тротуар после столкновения с иномаркой. Фото

В центре Рязани такси выбросило на тротуар после столкновения с иномаркой. Фото

В центре Рязани такси выбросило на тротуар после столкновения с иномаркой. Фотографии опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло в ночь на среду, 16 мая, на Первомайском проспекте. Столкнулись автомобили Renault и Kia.

Информация об аварии уточняется.


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