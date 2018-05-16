В Борисо-Глебском соборе Рязани прошла праздничная литургия. Фото

Во вторник, 15 мая, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий возглавили литургию в день престольного праздника. Об этом сообщил
Отмечается, что первый кафедральный собор в Рязани посвятили князьям-страстотерпцам Борису и Глебу. Их и вспомниают в этот день в церкви.
«Неискушенному или малознакомому с церковной жизнью человеку может показаться странным почитание этих двух святых. В чем состоит их подвиг? В том, что они отказались от власти и предпочли смерть распре с братом», — отметили в сообщении.