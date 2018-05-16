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9:35, 16 мая 2018 921
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В Борисо-Глебском соборе Рязани прошла праздничная литургия. Фото

В Борисо-Глебском соборе Рязани прошла праздничная литургия. Фото

Во вторник, 15 мая, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий возглавили литургию в день престольного праздника. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Отмечается, что первый кафедральный собор в Рязани посвятили князьям-страстотерпцам Борису и Глебу. Их и вспомниают в этот день в церкви.

«Неискушенному или малознакомому с церковной жизнью человеку может показаться странным почитание этих двух святых. В чем состоит их подвиг? В том, что они отказались от власти и предпочли смерть распре с братом», — отметили в сообщении.


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