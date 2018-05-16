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15:31, 16 мая 2018 291

Сотрудники «Рязаньэнерго» расчистили 400 гектаров просек воздушных линий

Сотрудники «Рязаньэнерго» расчистили 400 гектаров просек воздушных линий

С начала года энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» расчистили почти 400 гектаров трасс воздушных линий (ВЛ) электропередачи, чтобы снизить риски технологических нарушений из-за падения деревьев и веток на провода ЛЭП.

Самые крупные линии, на которых проводят работы — это линии, обеспечивающие электроснабжение Спасского, Касимовского, Клепиковского и Рязанского районов. К расчистке трасс также привлекли высокопроизводительную технику: тракторы с навесным оборудованием, бульдозер и мульчеры.

«Качественное и своевременное выполнение работ по расчистке и расширению трасс ВЛ минимизирует риск повреждения электроустановок, позволяет обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей и является важным условием успешного прохождения периода максимальных нагрузок», — отметили в пресс-службе филиала.

Всего в 2018 году «Рязаньэнерго» планирует расчистить 1091,98 гектара трасс ВЛ всех классов напряжения.


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