Рязанский авиаремонтный завод перешел под управление «Туполева»

Расположенный в Рязани «360 авиаремонтный завод» перешел под управление компании «Туполев». Об этом сообщил сайт «
Предприятие передают в рамках формирования дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации. Эксперты отмечают, что включение «360 АРЗ» в свою структуру позволит «Туполеву» расширить производственные мощности и передать в Рязань часть работ по ремонту и модернизации самолетов.
Справка
«360 АРЗ» расположен в Дягилеве. На предприятии ремонтируют самолеты Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ил-76 всех модификаций, Ил-78 (М). Завод занимается техобслуживанием, диагностикой технического состояния, покраской авиатехники, а также поверкой контрольно-проверочной аппаратуры и общевойсковых средств измерения.
На предприятии работают около 1200 человек.