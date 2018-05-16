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17:26, 16 мая 2018 254
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Рязанский авиаремонтный завод перешел под управление «Туполева»

Рязанский авиаремонтный завод перешел под управление «Туполева»

Расположенный в Рязани «360 авиаремонтный завод» перешел под управление компании «Туполев». Об этом сообщил сайт «Центра анализа мировой торговли оружием».

Предприятие передают в рамках формирования дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации. Эксперты отмечают, что включение «360 АРЗ» в свою структуру позволит «Туполеву» расширить производственные мощности и передать в Рязань часть работ по ремонту и модернизации самолетов.

Справка

«360 АРЗ» расположен в Дягилеве. На предприятии ремонтируют самолеты Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ил-76 всех модификаций, Ил-78 (М). Завод занимается техобслуживанием, диагностикой технического состояния, покраской авиатехники, а также поверкой контрольно-проверочной аппаратуры и общевойсковых средств измерения.

На предприятии работают около 1200 человек.


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