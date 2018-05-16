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19:46, 16 мая 2018 289
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Рязанским студентам вручили поощрительные стипендии

Рязанским студентам вручили поощрительные стипендии

Фото: Рязанская городская Дума

Десяти студентам РГУ имени Есенина и Рязанского радиотехнического университета вручили поощрительные стипендии. Студентов поздравил председатель Рязанской городской думы Александр Чайка.

«Мне очень приятно сегодня находиться в этом зале. От имени депутатов Рязанской гордумы, главы муниципального образования поздравляю вас с получением заслуженных поощрительных стипендий, — обратился к студентам первый замглавы города.

«Для нашего города стало хорошей традицией вручать лучшим из лучших муниципальные премии. Надеюсь, на вашем жизненном пути эти поощрительные стипендии станут отличным подспорьем, стимулом для дальнейшей учебы, а в будущем и работы. Успехов вам! Желаю в дальнейшем стать настоящим профессионалами. Дерзайте, радуйте ваших родителей и нас, ведь вы наша смена», — заключил Чайка.

Поощрительные стипендии присуждаются за отличные успехи в учебе, высокие результаты в научно-исследовательской, инновационной деятельности, активное участие в общественной жизни. Премию могут получать студенты, обучающиеся в государственных высших учебных заведениях по специальности «Государственное и муниципальное управление».


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