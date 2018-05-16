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14:01, 16 мая 2018 475
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Рязанец получил срок за смертельное ДТП, произошедшее из-за овец

Рязанец получил срок за смертельное ДТП, произошедшее из-за овец

Рязанец получил срок за смертельное ДТП, произошедшее из-за овец. Об этом сообщил сайт Кораблинского райсуда.

Авария произошла летом 2017 года на автодороге Рязань-Ряжск. Ночью мужчина пытался объехать на дороге овец и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем.

От удара встречная машина улетела в кювет и перевернулась, водитель погиб. Его пассажир получил тяжелые травмы.

Суд установил, что водитель нарушил ПДД и признал его виновным по части 2 статьи 264 УК РФ. Ему назначили три года колонии-поселения и лишили на три года прав.


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