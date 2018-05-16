Рязанец получил срок за смертельное ДТП, произошедшее из-за овец. Об этом сообщил
Авария произошла летом 2017 года на автодороге Рязань-Ряжск. Ночью мужчина пытался объехать на дороге овец и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем.
От удара встречная машина улетела в кювет и перевернулась, водитель погиб. Его пассажир получил тяжелые травмы.
Суд установил, что водитель нарушил ПДД и признал его виновным по части 2 статьи 264 УК РФ. Ему назначили три года колонии-поселения и лишили на три года прав.