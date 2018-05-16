«Рельеф-Центр» наградил молодых ученых РГУ

Во вторник, 15 мая, в РГУ имени Есенина наградили победителей ежегодного конкурса студенческих научно-исследовательских работ.
Члены конкурсной комиссии отметили высокое качество проведенных исследований, актуальность и социальную остроту выбранных тем, а также выразили надежду, что студенты захотят продолжить научную деятельность уже в качестве магистров и аспирантов.
Авторов лучших работ поздравила руководитель отдела маркетинга компании «Рельеф-Центр» Галина Ловкина. Полезные подарки от компании получили также остальные участники, представившие свои научные исследования.
«Мы активно поддерживаем образовательные проекты, способствующие формированию кадрового потенциала как для региона в целом, так и для компании в частности», — отметили в «Рельеф-Центре».