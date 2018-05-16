Ребенок пострадал при столкновении трех автомобилей в Клепиковском районе

В понедельник, 15 мая, около деревни Давыдово Клепиковского района столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на участке, где идут дорожные работы, пишет издательство «
Проезд там открыт только по одной полосе, поочередно в обе стороны. Поэтому легковые автомобили остановились, пропуская встречный поток. Водитель грузовика Hino, двигавшийся сзади, не рассчитал длину тормозного пути и врезался Suzuki, который от удара столкнулся с Fiat Ducato.
В результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок, ехавший в Suzuki.
Фото издательства «Пресса»