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11:53, 16 мая 2018 208

Президент присвоил звания заслуженных работников сельского хозяйства сотрудникам «Авангарда»

Президент присвоил звания заслуженных работников сельского хозяйства сотрудникам «Авангарда»

Владимир Путин присвоил двум сотрудникам «Авангарда» звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российский Федерации». Государственную награду механизатор Владимир Анисимов и мастер машинного доения Мария Косарева получили за «достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

С этим событием их поздравил гендиректор «Авангарда» Георгий Свид: «Вы — гордость нашего хозяйства, своим трудом вы заслужили уважение в коллективе, в регионе, в России. Я благодарю вас за преданность крестьянскому делу, за талант созидателей, за ваши золотые руки. Сельское хозяйство держится на человеке, на таких замечательных тружениках, как вы. Мы гордимся вами, с вас берет пример молодое поколение».

ООО «Авангард» — пригородное хозяйство, расположенное в западной части Рязанского района, где работают около 700 человек. Это многоотраслевое хозяйство, специализирующееся на производстве животноводческой, плодовоягодной продукции, зерна и картофеля.


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