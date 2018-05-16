Президент присвоил звания заслуженных работников сельского хозяйства сотрудникам «Авангарда»

Владимир Путин присвоил двум сотрудникам «Авангарда» звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российский Федерации». Государственную награду механизатор Владимир Анисимов и мастер машинного доения Мария Косарева получили за «достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
С этим событием их поздравил гендиректор «Авангарда» Георгий Свид: «Вы — гордость нашего хозяйства, своим трудом вы заслужили уважение в коллективе, в регионе, в России. Я благодарю вас за преданность крестьянскому делу, за талант созидателей, за ваши золотые руки. Сельское хозяйство держится на человеке, на таких замечательных тружениках, как вы. Мы гордимся вами, с вас берет пример молодое поколение».
ООО «Авангард» — пригородное хозяйство, расположенное в западной части Рязанского района, где работают около 700 человек. Это многоотраслевое хозяйство, специализирующееся на производстве животноводческой, плодовоягодной продукции, зерна и картофеля.