«Прайм-стоматология» организует для пациентов экскурсии по Рязани

Чтобы поддержать медицинский туризм в регионе, «Прайм-стоматология» организует для своих пациентов экскурсии по Рязани.
«К нам часто приезжают пациенты из других городов и стран, чтобы вылечить зубы. Некоторые пациенты останавливаются у родственников, но большинство пользуются услугами гостиниц. Чтобы поездка в Рязань не ассоциировалась у пациента лишь со стоматологией, мы решили организовать для них экскурсии по Рязани. Таким образом мы помогаем пациенту совместить приятное с полезным и развиваем малый бизнес в Рязани», — рассказали в клинике.
Очередная экскурсия запланирована на 26 мая. Экскурсовод познакомит пациентов с Рязанским кремлем.
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